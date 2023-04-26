Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности

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В ходе восстановления подвижности конечностей российский фигурист Роман Костомаров столкнулся с проблемами. При этом его состояние не ухудшается и сохраняет стабильность в течение последних нескольких дней.

«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», - цитирует РБК слова источника из окружения спортсмена.

Ранее стало известно, что Костомаров начал работать с врачами-реаниматологами. Специалисты помогают в развитии подвижности конечностей и работают над восстановлением легких.

Напомним, Костомаров был госпитализирован с пневмонией в январе этого года. Из-за заболевания у спортсмена развился сепсис - врачам пришлось ампутировать ему кисти рук и ноги по колено. На данный момент обсуждается вопрос о протезировании.