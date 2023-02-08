Жена Костомарова заявила, что в страшном сне не могла представить происходящего с их семьей

© Фото: domninaoksanaice, Instagram*

Жена прославленного фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина заявила, что еще год назад не могла представить такого поворота в жизни семьи. Десятого января ее супруг был госпитализирован в реанимацию с пневмонией. С тех пор состояние Костомарова стремительно ухудшалось. Врачи были вынуждены подключить его к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, чтобы обеспечить дыхание и поддерживать необходимый уровень кислорода в крови. Сегодня Роману Костомарову исполнилось 46 лет.

«Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты. Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти, но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю. Только живи», - написала Домнина под опубликованным фотоснимком в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Домнина поблагодарила всех неравнодушных подписчиков и призвала их помочь выздоровлению Романа молитвами, позитивной энергией и мыслями. Об этом же накануне говорила Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Рассуждая о спортивном будущем Костомарова, она призвала дождаться его выписки из больницы и уже потом строить планы. Накануне стало известно, что российскому фигуристу, олимпийскому чемпиону в танцах на льду пришлось ампутировать обе стопы.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.