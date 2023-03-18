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«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено

Елизавета Потейчук
09:36 18.03.2023
Врачи приняли решение удалить голени ног и кисть правой руки, чтобы остановить заражение.
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали ноги по колено, сообщает газета «Комсомольская правда со ссылкой на источник. Также отмечено, что медики приняли решение удалить голени ног и кисть правой руки, чтобы остановить заражение.

Как отметил источник издания «Московский комсомолец», у Романа есть риск потерять вторую руку, которая начала чернеть. В связи с этим врачи в настоящее время принимают решение об ампутации.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что состояние фигуриста улучшилось. Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией в январе 2023 года. На фоне заболевания у фигуриста развился сепсис, из-за чего врачам пришлось ампутировать ему кисти рук и стопы.

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