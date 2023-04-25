МИД Египта подтвердил гибель сотрудника посольства в Судане

Автомобиль, в котором находился помощник атташе посольства Египта в Судане, подвергся обстрелу.

© Фото: ТРК Звезда

Египетский дипломат погиб в Хартуме в результате обстрела машины посольства. Убийство сотрудника посольства в Судане подтвердило министерство иностранных дел Египта.

«Мухаммад Эль-Гаррави был убит, когда ехал в посольство, чтобы следить за процедурами эвакуации египтян, застрявших в Судане», - приводит Reuters заявление МИД Египта.

По информации агентства, армия Судана тоже подтвердила гибель помощника атташе Египта и уточнили, что дипломат «был убит огнем военизированных сил оперативной поддержки».

Ранее сообщалось, что дипломат был застрелен «мятежными формированиями, когда он ехал в своем автомобиле, на главной дороге на улице Ас-Сейид Абд Ар-Рахман».

По мнению африканиста доцента факультета мировой политики МГУ Наталии Пискуновой, утешительного прогноза по разрешению суданского конфликта пока нет. Противоборство армии и спецназа в Судане привело уже к гибели 600 человек.