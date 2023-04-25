МИД Египта подтвердил гибель сотрудника посольства в Судане
Египетский дипломат погиб в Хартуме в результате обстрела машины посольства. Убийство сотрудника посольства в Судане подтвердило министерство иностранных дел Египта.
«Мухаммад Эль-Гаррави был убит, когда ехал в посольство, чтобы следить за процедурами эвакуации египтян, застрявших в Судане», - приводит Reuters заявление МИД Египта.
По информации агентства, армия Судана тоже подтвердила гибель помощника атташе Египта и уточнили, что дипломат «был убит огнем военизированных сил оперативной поддержки».
Ранее сообщалось, что дипломат был застрелен «мятежными формированиями, когда он ехал в своем автомобиле, на главной дороге на улице Ас-Сейид Абд Ар-Рахман».
По мнению африканиста доцента факультета мировой политики МГУ Наталии Пискуновой, утешительного прогноза по разрешению суданского конфликта пока нет. Противоборство армии и спецназа в Судане привело уже к гибели 600 человек.