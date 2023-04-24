Al-Arabiya: в Судане Силы быстрого реагирования застрелили помощника военного атташе Египта

Указано, что убитый ехал в своем автомобиле по главной дороге одной из улиц Хартума, когда в него выстрелили мятежники.

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В столице Судана, в Хартуме, был застрелен помощник военного атташе посольства Египта. Сообщается, что это произошло, когда он ехал в своем автомобиле. Сведения сообщили Вооруженные силы Судана. Отмечается, что заявление позднее было отклонено послом Египта в Судане.

«Сегодня вечером, 24 апреля, помощник египетского военного атташе в Хартуме Мухаммед Аль-Хусейн Мухаммед Ар-Рави был застрелен мятежными формированиями, когда он ехал в своем автомобиле, на главной дороге на улице Ас-Сейид Абд Ар-Рахман», - приводит информацию арабский телеканал Al-Arabiya.

В Республике Судан с 15 апреля происходят вооруженные столкновения между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Сообщалось, что число погибших из-за столкновений в Судане возросло до 600 человек.

Африканист Наталия Пискунова рассказывала «Звезде», что всем внешним и внутренним игрокам в Судане выгодно сохранять состояние постоянного гражданского противостояния и нестабильности для поддержки «черной зоны», где различные группировки, а также некоторые внешние игроки могут получать сверхприбыли.