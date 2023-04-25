В Кремле заявили, что условия РФ по зерновой сделке до сих пор не выполнены

По словам Дмитрия Пескова, выполнение договоренностей до сих пор не приобрело пакетный характер.

© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress

Зерновая сделка до сих пор не выполнена до конца и не приобрела пакетный характер, а условия РФ не были удовлетворены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается сделки - дело в том, что несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетный характер. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что пропажа с рынка украинского зерна и российских удобрений не может быть первопричиной продовольственного кризиса в мире, однако является одним из факторов, хоть и косвенных.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что из всего отгруженного зерна лишь 2,6% попадает в беднейшие страны. Как отметили в посольстве, в силу «укоренившихся неоколониальных привычек» западные страны заботятся только о своем благополучии.

Напомним, что после украинского теракта, совершенного 29 октября против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые обеспечивали безопасность «зернового коридора», Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу продукции сельского хозяйства из украинских портов. После получения гарантий, что подобное не повторится, Москва вернулась к исполнению соглашения. В марте сделку продлили на 60 дней.