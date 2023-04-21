В посольстве РФ заявили, что лишь 2,6 процента украинского зерна попадает в беднейшие страны

В дипмиссии отметили, что западные страны беспокоятся лишь о собственном благополучии.

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Соединенные Штаты, упрекая Россию в саботаже зерновой сделки, скрывают информацию о том, кому реально выгодна «украинская часть» договоренностей. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Мало для кого является секретом то, что "львиная доля" отгрузок по-прежнему приходится на коммерческие контракты в интересах развитых стран. Тогда как поставки сельхозпродукции в беднейшие государства, о которых так рьяно печется на публику Белый дом, упали до мизерных 2,6 процента», - говорится в заявлении дипмиссии.

Как отметили в посольстве, в силу «укоренившихся неоколониальных привычек» западные страны заботятся только о своем благополучии. Там напомнили, что сателлиты США в Европе, опасаясь конкуренции с дешевым украинским зерном, начали устанавливать для него барьеры, о чем также отмалчивается администрация США.

В посольстве добавили, что РФ, несмотря на все обстоятельства, остается надежным поставщиком агротоваров и продолжит выполнять свои обязательства по контрактам, а также открыта к расширению сотрудничества на этом направлении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия находит пути поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки не благодаря, а вопреки инициативам Организации Объединенных Наций.