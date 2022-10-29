Армия МО РФ: подвергшиеся террористической атаке корабли ЧФ РФ защищали «зерновой коридор» Корабли Черноморского флота успешно уничтожили задействованные в атаке девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе. Как сообщает Министерство обороны России, атакованные корабли ЧФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Корабли Черноморского флота успешно уничтожили задействованные в атаке девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южная. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика