МО РФ: подвергшиеся террористической атаке корабли ЧФ РФ защищали «зерновой коридор»
Корабли Черноморского флота успешно уничтожили задействованные в атаке девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Ранним утром 29 октября киевский режим атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда на рейдах в Севастополе.
Как сообщает Министерство обороны России, атакованные корабли ЧФ задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Корабли Черноморского флота успешно уничтожили задействованные в атаке девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южная.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов