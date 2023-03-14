В стране и мире В Кремле назвали продление зерновой сделки «жестом доброй воли» со стороны РФ Елизавета Потейчук В РФ надеются на реализацию второй части зерновой сделки, касающейся Москвы, подчеркнул Дмитрий Песков. © Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Продление зерновой сделки является «жестом доброй воли» с российской стороны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва надеется на реализацию второй части зерновой сделки, касающейся России. «Это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации в надежде на то, что все-таки по прошествии такого продолжительного времени те условия и обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены», - сказал Песков. Ранее замглавы министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил, что Москва не возражает против продления зерновой сделки еще на 60 дней. Напомним, срок сделки истекает 18 марта. Экспертное мнение и аналитика