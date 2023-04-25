Посол Молдавии Дарий прибыл в МИД РФ из-за высылки дипломата

Российского дипломата объявили персоной нон грата после того, как главе Татарстана отказали во въезде на территорию Молдавии.

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Посол Молдавии Лилиан Дарий прибыл в здание МИД РФ, куда его вызвали из-за высылки российского дипломата. Посольство России сообщило, что молдавские власти не разъяснили мотивы своего решения.

Напомним, Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника посольства России после того, как в республику не пустили главу Татарстана Рустама Минниханова. Еще двоих сотрудников диппредставительства лишили специального допуска в аэропорт.

При этом власти Молдавии заявили, что Минниханов якобы вмешивался во внутренние дела страны и поддерживал одного из кандидатов на местных выборах. Глава Татарстана планировал принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов» в Гагаузии - его пригласили кандидат в главы автономного территориального образования и вице-председатель парламента региона.