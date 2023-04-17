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Главу Татарстана не пустили в Молдавию, объявив «нежелательным лицом»

Максим Крюков
15:33 17.04.2023
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Молдавию для участия в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов» в южном регионе Гагаузия.
Главу Татарстана не пустили в Молдавию, объявив «нежелательным лицом»
© Фото: MFA Russia, GlobalLookPress
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Власти Молдавии не пустили главу Республики Татарстан Рустама Минниханова в страну и объявили его «нежелательным лицом». Об этом он рассказал по прибытии в аэропорт Кишинева.

Глава Татарстана вместе с генеральным директором холдинга «Ак-Барс» Иваном Егоровым должен был принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов» в южном регионе Гагаузия (автономное территориальное образование в составе Республики Молдова) по приглашению кандидата в главы Гагаузии Виктора Петрова и вице-председателя парламента автономии Александра Суходольского, которые недавно посещали Татарстан.

«К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому мы не сможем принять участие в конгрессе», - сказал Минниханов порталу Gagauznews.

Молдавские власти пока не давали официальных комментариев по данному инциденту. Политики и общественные деятели Гагаузии не раз высказывали критику истеблишменту Молдавии, также многие из них выражают поддержку действиям РФ на территории Украины.

Ранее российский певец Данко (Александр Фадеев) сообщил, что в международном аэропорту Кишинева таможенники не пустили его на территорию Молдавии без объяснения причин. Артист должен был выступать на концерте в молдавской столице, но не смог выйти за пределы аэропорта.

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