Молдавия выслала сотрудника российского посольства после инцидента с Миннихановым

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Официальный Кишинев объявил персоной нон грата сотрудника посольства России после того, как в республику не пустили главу Татарстана Рустама Минниханова. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции страны в Юго-Восточной Европе Филип Кожокару.

«Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе», - передает его слова ТАСС.

Официальный представитель молдавского внешнеполитического ведомства добавил, что еще двоих сотрудников диппредставительства лишили специального допуска в аэропорт.

Напомним, в понедельник, 17 апреля, главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову было отказано во въезде в Молдавию из-за якобы поддержки кандидата на местных выборах и вмешательства во внутренние дела государства. При этом в Пограничной полиции республики отметили, что заявления Минниханова о том, что он объявлен персоной нон грата в стране, не соответствуют действительности.