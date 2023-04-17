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Главу Татарстана не пустили в Молдавию из-за попытки «вмешательства во внутренние дела страны»

Максим Крюков
18:28 17.04.2023
В Пограничной полиции Молдавии отметили, что заявления главы Татарстана Рустама Минниханова о том, что он объявлен персоной нон грата в стране, не соответствуют действительности.
Главу Татарстана не пустили в Молдавию из-за попытки «вмешательства во внутренние дела страны»
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову было отказано во въезде в Молдавию из-за якобы поддержки кандидата на местных выборах и вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявили в пограничной службе государства в Юго-Восточной Европе.

«За последние сутки 46 иностранцам было отказано во въезде в Республику Молдова. Лица не смогли обосновать цель своей поездки, запутались в заявлениях, а также представили противоречивую информацию о цели визита в нашу страну», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пограничной полиции республики.

В правоохранительном органе также отметили, что заявления Рустама Минниханова о том, что он объявлен персоной нон грата в стране, не соответствуют действительности.

В пограничной службе Молдавии также заявили, что поддержка кандидата на местных выборах не является уважительной причиной для въезда в страну, подчеркнув, что местные власти призывают российских чиновников «воздержаться от вмешательства во внутренние дела» республики.

Напомним, сегодня глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что власти Молдавии не пустили его в страну, объявив «нежелательным лицом». Минниханов вместе с гендиректором холдинга «Ак-Барс» Иваном Егоровым прибыл в Молдавию для участия в Международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов» в южном регионе Гагаузия по приглашению кандидата в главы автономного территориального образования и вице-председателя парламента региона, которые недавно посещали Татарстан.

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