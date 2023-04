NYT: Байдену следует начать говорить о своем здоровье, если он хочет переизбраться

© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Американский президент должен открыто говорить с избирателями о своем возрасте и состоянии здоровья, если он намерен участвовать в президентских выборах 2024 года. К таким выводам пришла газета The New York Times на основе проведенного агентством Associated Press и Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC опроса.

Так, согласно ему, выдвижение Байдена на второй срок поддерживают 47 процентов сторонников Демократической партии, в целом среди демократов и республиканцев 26 респондентов одобряют подобное решение. При этом NYT отмечает, что многие демократы, в особенности молодые, опасаются, что Байден, которому к концу второго срока исполнится 86 лет, будет слишком стар, чтобы эффективно справляться со своей работой.

Издание указывает, что нынешний президент реже своих предшественников дает интервью и пресс-конференции, в связи с чем вопросов относительного его здоровья становится все больше, «своим молчанием он развязывает руки критикам и скептикам».

«[Байдену] следует говорить о своем здоровье открыто, без стеснения, и перестать делать вид, что оно не имеет значения», - подчеркивает издание.

Физическое и ментальное состояние 46-го американского президента из-за его поведения постоянно обсуждается в СМИ. Врач Байдена ранее заключил, что он годен для исполнения обязанностей главы государства.

Президент США намерен баллотироваться на второй срок, однако не торопиться объявить об этом официально. Предыдущий глава государства Дональд Трамп усомнился, что выдвижение Байдена на выборы возможно из-за состояния здоровья.