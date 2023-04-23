В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NYT: Байдену следует начать говорить о своем здоровье, если он хочет переизбраться

Анна Касаткина
03:10 23.04.2023
Американцы опасаются, что Байден из-за возраста не сможет эффективно выполнять свою работу, указывает издание.
NYT: Байдену следует начать говорить о своем здоровье, если он хочет переизбраться
© Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Американский президент должен открыто говорить с избирателями о своем возрасте и состоянии здоровья, если он намерен участвовать в президентских выборах 2024 года. К таким выводам пришла газета The New York Times на основе проведенного агентством Associated Press и Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC опроса.

Так, согласно ему, выдвижение Байдена на второй срок поддерживают 47 процентов сторонников Демократической партии, в целом среди демократов и республиканцев 26 респондентов одобряют подобное решение. При этом NYT отмечает, что многие демократы, в особенности молодые, опасаются, что Байден, которому к концу второго срока исполнится 86 лет, будет слишком стар, чтобы эффективно справляться со своей работой.

Издание указывает, что нынешний президент реже своих предшественников дает интервью и пресс-конференции, в связи с чем вопросов относительного его здоровья становится все больше, «своим молчанием он развязывает руки критикам и скептикам».

«[Байдену] следует говорить о своем здоровье открыто, без стеснения, и перестать делать вид, что оно не имеет значения», - подчеркивает издание.

Физическое и ментальное состояние 46-го американского президента из-за его поведения постоянно обсуждается в СМИ. Врач Байдена ранее заключил, что он годен для исполнения обязанностей главы государства.

Президент США намерен баллотироваться на второй срок, однако не торопиться объявить об этом официально. Предыдущий глава государства Дональд Трамп усомнился, что выдвижение Байдена на выборы возможно из-за состояния здоровья.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:27 В стране и мире
Politico: высокопоставленные представители Белого дома заявляют об угрозе дефолта
21:34 Армия
Видео
Искусство во славу российских бойцов: в Москве стартовала акция «Поет Россия Армии Победу»
19:58 В стране и мире
В украинском селе Лисичово отказались сносить памятник погибшим красноармейцам
18:00 В стране и мире
Видео
В ИМЭМО РАН заявили, что обострение конфликта между РФ и НАТО может произойти в любой момент
18:33 В стране и мире
Захватившие храм в Киевской области раскольники надругались над Библией
Популярное
Видео
Миллионы зрителей по всему миру увидели крушение Starship в прямом эфире
Уволен главред журнала, где было опубликовано сгенерированное нейросетью интервью Шумахера
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
«Звезда-2023»: что ждет участников и зрителей главного вокального конкурса страны
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Присоединяйся к СВОим: МО РФ опубликовало ролик с призывом стать бойцом-контрактником
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.