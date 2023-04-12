Трамп усомнился в намерении Байдена переизбираться

Трамп в интервью телеканалу Fox News поделился сомнениями о перспективах переизбрания Байдена на выборах 2024 года.

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Переизбрание американского президента Джо Байдена на выборах 2024 года маловероятно из-за состояния здоровья. Экс-президент США Дональд Трамп поделился своими сомнениями в эфире Fox News.

Трамп признался, что давно вместе со всеми американцами наблюдает за Байденом и считает его поведение странным.

«С моей стороны почти неприемлемо так говорить, но я не представляю, как это возможно. С ним что-то не так», - процитировало РИА Новости интервью Трампа.

В качестве примера своеобразной манеры общения американского лидера Трамп напомнил историю с вопросом журналиста Эла Рокера о планах Байдена пойти на следующий срок.

«Нельзя получить более безобидный вопрос. (Байден) дал длинный ответ о (пасхальных) яйцах, о том, о сем. Послушайте, я не считаю, что он справится», - подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Байден отменил с 11 апреля в Америке режим чрезвычайной ситуации, введенной в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.



