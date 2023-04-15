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Байден пообещал «относительно скоро» официально заявить об участии в президентских выборах

Ирина Елагина
04:07 15.04.2023
Американский президент не торопится сделать официальное заявление об участии в выборах 2024 года.
Байден пообещал «относительно скоро» официально заявить об участии в президентских выборах
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress
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Президент США Джо Байден в очередной раз заявил о намерении задержаться в Белом доме еще на один срок, но не торопится сделать об этом официальное объявление. Темы своего участия в президентской гонке Байден коснулся в беседе с журналистами перед отлетом из Ирландии в Соединенные Штаты 14 апреля.

«Я уже сделал эти расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро», - приводит слова Байдена The Hill.

Байден подчеркнул, что поездка в Ирландию «только укрепила мое чувство оптимизма в отношении того, что можно сделать».

«Мой план состоит в том, чтобы баллотироваться снова», резюмировал Байден.

Напомним, что глава Белого дома уже неоднократно говорил о намерении идти на второй срок, но все время переносит сроки официального заявления по этому поводу. Так, в понедельник 10 апреля в интервью NBC Байден отметил, что планирует баллотироваться вместе с вице-президентом Камалой Харрис, «но мы еще не готовы объявить об этом».

Ранее сообщалось об отказе экс-госсекретаря США Майка Помпео от участия в президентских выборах.

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