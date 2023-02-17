Врач Байдена заключил, что тот годен для выполнения обязанностей президента США
Врач О'Коннор охарактеризовал Байдена энергичным 80-летним мужчиной.
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Президент США Джо Байден прошел осмотр врача. Тот сделал заключение, что 80-летний президент вполне здоров и годен для выполнения возложенных на него обязанностей. Информацию опубликовал Белый дом.
«Президент Байден остается здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, подходящим для успешного исполнения обязанностей Президента, включая таких как главы исполнительной ветви власти и главнокомандующего», - гласит заключение врача Кевина О'Коннора.
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