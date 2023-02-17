В стране и мире Врач Байдена заключил, что тот годен для выполнения обязанностей президента США Марина Крижановская Врач О'Коннор охарактеризовал Байдена энергичным 80-летним мужчиной. © Фото: Andrew Harrer - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Президент США Джо Байден прошел осмотр врача. Тот сделал заключение, что 80-летний президент вполне здоров и годен для выполнения возложенных на него обязанностей. Информацию опубликовал Белый дом. «Президент Байден остается здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, подходящим для успешного исполнения обязанностей Президента, включая таких как главы исполнительной ветви власти и главнокомандующего», - гласит заключение врача Кевина О'Коннора. © whitehouse.gov Ранее сообщалось, что из чувства страха Байден отложил подрыв трубопроводов «Северный поток» с июня на сентябрь 2022 года. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. Он добавил, что многие участники теракта считали Байдена безумным. Экспертное мнение и аналитика