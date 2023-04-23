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Авианосная группа во главе с USS Nimitz ВМС США патрулирует Южно-Китайское море

Ян Брацкий
16:35 23.04.2023
Сейчас боевой корабль находится вблизи Вьетнама, завтра Nimitz зайдет в порт Бангкока с визитом.
Авианосная группа во главе с USS Nimitz ВМС США патрулирует Южно-Китайское море
© Фото: US7thFleet, Twitter
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Американский палубный авианосец Nimitz осуществляет патрулирование в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го оперативного флота США. Nimitz возглавляет авианосную ударную группу на фоне противостояния США и Китая по вопросу Тайваня. Сейчас боевой корабль находится вблизи Вьетнама, завтра Nimitz зайдет в порт Бангкока с визитом.

© US7thFleet, Twitter

Неделю назад китайские военные сопроводили американский эсминец Milius в Тайваньском проливе. Специально для наблюдения за кораблем были созданы оперативные отряды.

Отношения Вашингтона и Пекина резко ухудшились в прошлом году, после серии визитов официальных лиц США на Тайвань. Власти КНР сочли это вмешательством во внутренние дела страны и нарушением «принципа одного Китая». Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву предупредил, что конфликт с Китаем обрушит мировую торговлю на 40%.

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