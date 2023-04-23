Авианосная группа во главе с USS Nimitz ВМС США патрулирует Южно-Китайское море
Сейчас боевой корабль находится вблизи Вьетнама, завтра Nimitz зайдет в порт Бангкока с визитом.
© Фото: US7thFleet, Twitter
Американский палубный авианосец Nimitz осуществляет патрулирование в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го оперативного флота США. Nimitz возглавляет авианосную ударную группу на фоне противостояния США и Китая по вопросу Тайваня. Сейчас боевой корабль находится вблизи Вьетнама, завтра Nimitz зайдет в порт Бангкока с визитом.
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