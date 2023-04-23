В стране и мире Авианосная группа во главе с USS Nimitz ВМС США патрулирует Южно-Китайское море Ян Брацкий Сейчас боевой корабль находится вблизи Вьетнама, завтра Nimitz зайдет в порт Бангкока с визитом. © Фото: US7thFleet, Twitter Читайте нас на: Американский палубный авианосец Nimitz осуществляет патрулирование в Южно-Китайском море. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го оперативного флота США. Nimitz возглавляет авианосную ударную группу на фоне противостояния США и Китая по вопросу Тайваня. Сейчас боевой корабль находится вблизи Вьетнама, завтра Nimitz зайдет в порт Бангкока с визитом. © US7thFleet, Twitter Неделю назад китайские военные сопроводили американский эсминец Milius в Тайваньском проливе. Специально для наблюдения за кораблем были созданы оперативные отряды. Отношения Вашингтона и Пекина резко ухудшились в прошлом году, после серии визитов официальных лиц США на Тайвань. Власти КНР сочли это вмешательством во внутренние дела страны и нарушением «принципа одного Китая». Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву предупредил, что конфликт с Китаем обрушит мировую торговлю на 40%. Экспертное мнение и аналитика