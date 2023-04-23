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АВС: конфликт на Тайване обрушит около половины мировой торговли

Ян Брацкий
14:57 23.04.2023
В тайваньском МИДе напомнили, что более 40% товаров, перевозимых по воде, пересекают Тайваньский против.
АВС: конфликт на Тайване обрушит около половины мировой торговли
© Фото: Daniel Kalker, dpa, GlobalLookPress
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Более 40 процентов объема мировой торговли будут нарушены в случае войны на Тайване. С таким заявлением выступил глава тайваньского МИД Джозеф Ву.

«Экономические последствия будут колоссальными. Посмотрите на географическое положение Тайваня: более 40% товаров, перевозимых в мире, пересекают Тайваньский пролив», - сказал он в интервью испанской АВС.

Ву напомнил, что на острове производится свыше 60% мировых полупроводников и 90% из них самые современные.

Ранее стало известно о приобретении Тайванем до 400 противокорабельных ракет у американской компании Boeing. Кроме того, обсуждается покупка тактических ракет Harpoon наземного базирования. Современное оружие планируется использовать в случае конфликта с Китаем.

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