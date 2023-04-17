Военные КНР сопроводили в Тайваньском проливе американский эсминец USS Milius

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В минувшее воскресенье в Тайваньском проливе китайские военные сопроводили американский эсминец USS Milius. Для наблюдения за кораблем были организованы специальные отряды. Об этом сообщает телеканал «360».

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что военные КНР сохраняют высокую степень боевой готовности.

Напомним, что отношения Китая и Тайваня обострились летом 2022 года, после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Корабли и самолеты КНР регулярно подходят вплотную к границам острова.

А недавно в Пекине потребовали от Вашингтона прекратить официальные контакты с Тайванем и вмешательство во внутренние дела КНР. Отмечается, что США должны перестать выхолащивать «принцип одного Китая».