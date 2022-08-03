Нэнси Пелоси заявила, что США продолжат поддерживать Тайвань

Спикер палаты представителей конгресса США, прибывшая на остров вчера вечером, сказала, что гордится дружбой с Тайванем.

© Фото: Taiwan Foreign Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее страна не откажется от поддержки Тайваню и гордится хорошими отношениями с островом. Она высказалась так на встрече с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

«Наша делегация, которой я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать ясно понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню, мы очень гордимся нашей прочной дружбой», - передает РИА Новости ее слова.

Ранее в Белом доме заверили, что визит Пелоси не противоречит позиции США по поводу «одного Китая». В резиденции отметили, что за поездкой спикера внимательно следят.

КНР, однако, выразил протест по поводу визита Пелоси на Тайвань. В ведомстве призвали Вашингтон «исправить ошибки и принять практические меры для устранения дурного влияния выходок Пелоси».