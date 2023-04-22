Маск: на восстановление стартовой площадки Starship уйдет до двух месяцев

Американский предприниматель сообщил, что новый пуск может состояться через месяц-два.

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Стартовая площадка SpaceX в Бока-Чика в американском Техасе будет восстановлена в течение двух месяцев после испытательного пуска космического корабля Starship. Об этом в Twitter сообщил владелец компании Илон Маск.

«Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два», - написал американский предприниматель.

Крупнейшая ракета Starship взорвалась после старта 18 апреля на высоте около 40 километров. За стартом наблюдали миллионы людей по всему миру.

Историк космонавтики Игорь Афанасьев предположил в беседе со «Звездой», что после взлета нештатная ситуация произошла с системой управления, после чего ракету-носитель дистанционно уничтожили в целях безопасности. Позже в SpaceX заявили, что ракету Starship действительно демонтировали преднамеренно.

Starship - крупнейшая ракета в истории космонавтики. Вместе с ускорителем Super Heavy она достигает длины в 120 метров. Ракету поднимали со стартового стола 33 двигателя Raptor. Этот носитель Маск планирует использовать в дальнейшем при полетах на Луну и Марс.