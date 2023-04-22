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Боевики ударили из HIMARS по гражданским объектам в Алчевске в ЛНР

Дмитрий Трунов
23:20 22.04.2023
Повреждены жилые дома, котельная и газопровод.
Боевики ударили из HIMARS по гражданским объектам в Алчевске в ЛНР
© Фото: Представительство ЛНР в СЦКК
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Украинские боевики обстреляли Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS. Разрушена котельная, повреждено остекление семи одноэтажных жилых домов, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В представительстве ЛНР отметили, что около 4:00 утра силовики киевского режима выпустили по Алчевску из установки HIMARS четыре реактивных снаряда типа M31 GMLRS. Помимо зданий, поврежден газопровод.

Украинские военные постоянно используют американские РСЗО HIMARS для ударов по гражданским объектам в Донбассе. В январе удар пришелся на корпус больницы в Новоайдаре. Тогда из-под завалов были извлечены тела 14 человек.

В марте украинские националисты обстреливали из РСЗО HIMARS Волноваху, в апреле - Мелитополь.

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