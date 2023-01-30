Груда кирпичей, костыли и детские игрушки: кадры разрушенной ударами из «Хаймарс» больницы в Новоайдаре

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Ракетный удар по медицинскому учреждению - это, безусловно, тяжкое военное преступление. Это запрещено во всех международных правовых документах. В отсеке, который наиболее пострадал, располагалась операционная. В момент удара шла операция, там были врачи, пациент. Судя по разрушениям, ни у кого из них, конечно же, не было никаких шансов остаться в живых.

«Туда, как говорится, приходили все: и стар, и мал. Все приходили на физпроцедуры», - рассказала сестра-хозяйка Любовь.

Этот вероломный удар застал врасплох пациентов больницы. Было раннее утро, люди собирались позавтракать, но не успели. В одной из палат две кровати. Судя по незначительным разрушениям, как отметил корреспондент, возможно там люди выжили. Судя по всему, пациенты находились в шаге от смерти: прямо напротив этой палаты - самый центр разрушений и две воронки.

«В детском отделении лечились несовершеннолетние со всех близлежащих населенных пунктов. Вот игрушки, витамины для детей. Враг не гнушается, бьет по самому святому. Если сейчас у кого-то в окрестных населенных пунктах заболеет ребенок, то нужно будет ехать в республиканский центр в Луганск. Это здание очень сильно разрушено - вот, что осталось от детского рисунка на стене», - сообщил корреспондент.

Санитарка Елена рассказала, что услышала сильный взрыв. Потом она позвонила коллегам на работу, ей сказали, что был прилет в детское отделение, где лечатся дети и находится детская консультация, физкабинет.

Уничтожение больницы было спланировано. HIMARS - высокоточное оружие, максимальное отклонение от цели - около пяти метров. То есть оператор, который вводил координаты, а это, скорее всего, был иностранный военный инструктор, он точно знал, куда будет нанесен удар.