Груда кирпичей, костыли и детские игрушки: кадры разрушенной ударами из «Хаймарс» больницы в Новоайдаре
Вот так теперь выглядит один из корпусов больницы в Новоайдаре после удара по ней американскими РСЗО HIMARS. Левый блок практически полностью разрушен, фасад посечен осколками. Их разлет был значительный, посекло даже большие деревья. На расстоянии лежит фрагмент обшивки кровли.
По словам очевидцев, три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS прилетели в крышу здания. Из-под завалов были извлечены тела 14 человек. Еще около двадцати получили ранения. Им оказывается медпомощь в другом месте.
«Это отделение очень сильно разрушено. Вот, посмотрите: здесь обвалились перегородки, буквально на кирпичи. Судя по всему тут были люди - вот видим костыли. А тут находился пост дежурной медицинской сестры. И книги, которые читали пациенты», - показал обстановку корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.