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Груда кирпичей, костыли и детские игрушки: кадры разрушенной ударами из «Хаймарс» больницы в Новоайдаре

Игорь Лапик
Марина Крижановская
02:05 30.01.2023
Удар по этой больнице в Луганской республике был спланирован, так как РСЗО HIMARS - оружие высокоточное, максимальное отклонение от цели - пять метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вот так теперь выглядит один из корпусов больницы в Новоайдаре после удара по ней американскими РСЗО HIMARS. Левый блок практически полностью разрушен, фасад посечен осколками. Их разлет был значительный, посекло даже большие деревья. На расстоянии лежит фрагмент обшивки кровли.

По словам очевидцев, три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS прилетели в крышу здания. Из-под завалов были извлечены тела 14 человек. Еще около двадцати получили ранения. Им оказывается медпомощь в другом месте.

«Это отделение очень сильно разрушено. Вот, посмотрите: здесь обвалились перегородки, буквально на кирпичи. Судя по всему тут были люди - вот видим костыли. А тут находился пост дежурной медицинской сестры. И книги, которые читали пациенты», - показал обстановку корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

© ТРК "Звезда"

Ракетный удар по медицинскому учреждению - это, безусловно, тяжкое военное преступление. Это запрещено во всех международных правовых документах. В отсеке, который наиболее пострадал, располагалась операционная. В момент удара шла операция, там были врачи, пациент. Судя по разрушениям, ни у кого из них, конечно же, не было никаких шансов остаться в живых.

«Туда, как говорится, приходили все: и стар, и мал. Все приходили на физпроцедуры», - рассказала сестра-хозяйка Любовь.

Этот вероломный удар застал врасплох пациентов больницы. Было раннее утро, люди собирались позавтракать, но не успели. В одной из палат две кровати. Судя по незначительным разрушениям, как отметил корреспондент, возможно там люди выжили. Судя по всему, пациенты находились в шаге от смерти: прямо напротив этой палаты - самый центр разрушений и две воронки.

«В детском отделении лечились несовершеннолетние со всех близлежащих населенных пунктов. Вот игрушки, витамины для детей. Враг не гнушается, бьет по самому святому. Если сейчас у кого-то в окрестных населенных пунктах заболеет ребенок, то нужно будет ехать в республиканский центр в Луганск. Это здание очень сильно разрушено - вот, что осталось от детского рисунка на стене», - сообщил корреспондент.

Санитарка Елена рассказала, что услышала сильный взрыв. Потом она позвонила коллегам на работу, ей сказали, что был прилет в детское отделение, где лечатся дети и находится детская консультация, физкабинет.

Уничтожение больницы было спланировано. HIMARS - высокоточное оружие, максимальное отклонение от цели - около пяти метров. То есть оператор, который вводил координаты, а это, скорее всего, был иностранный военный инструктор, он точно знал, куда будет нанесен удар.

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