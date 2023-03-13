Опубликованы кадры последствий украинского обстрела Волновахи из РСЗО HIMARS

От украинского удара погибли две женщины и был ранен ребенок.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры обстрела врагом города Волноваха в Донецкой Народной Республике. Украинские боевики использовали реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства.

«Сегодня, около 16 часов, по населенному пункту Волноваха был нанесен ракетный удар, предположительно, при помощи РСЗО HIMARS. Об этом свидетельствуют характерные признаки - воронки и разрушения», - заявил «Звезде» работающий на месте обстрела сотрудник Следственного комитета России.

Сотрудник СК добавил, что в результате обстрела погибли два мирных жителя - это женщины. Кроме того, в результате удара HIMARS был ранен ребенок.

Ранее британская газета The Times сообщила, что украинские боевики измотаны и несут большие потери в Луганской Народной Республике.

А в Кремле тем временем заявили, что поставленных целей на Украине можно достичь только военным путем.