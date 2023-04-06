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Украинские националисты выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Мелитополю

Максим Крюков
08:27 06.04.2023
Экстренные службы Запорожской области сообщили, что жертв и разрушений нет.
Украинские националисты выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Мелитополю
© Фото: Cpl. Brendan Mullin, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Вооруженные формирования украинских националистов в ночь на 6 апреля выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Экстренные службы Запорожской области отметили, что все боеприпасы были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны.

«В 02:03 (мск) 6 апреля террористический киевский режим предпринял попытку ракетного обстрела спящего мирного города Мелитополя. Работала российская ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В воскресенье, 2 апреля, стало известно, что днем Мелитополь подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. По данным городской администрации, радикалы применяли при атаке на город РСЗО HIMARS и «Ольха». По предварительной информации, в результате массированного удара есть пострадавшие, это по меньшей мере шесть человек.

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