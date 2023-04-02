Число пострадавших при взрыве в питерском кафе увеличилось до 25

Госпитализированы 19 человек. В Telegram-канале «112» добавили, что четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также пострадал один ребенок.

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Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге достигло 25, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 25 человек, 19 госпитализированы»,- заявил он.

При этом четверо из них находятся в тяжелом состоянии, есть один ребенок, сообщили в Telegram-канале «112».

«4 человека находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет», - следует из сообщения.

Напомним, сегодня вечером в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петебурге, где проходил творческий вечер военного корреспондента и известного блогера Владлена Татарского, произошел взрыв. Работу спецслужб и помощь пострадавшим курирует глава города Александр Беглов.