Число пострадавших при взрыве в питерском кафе увеличилось до 25
Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге достигло 25, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 25 человек, 19 госпитализированы»,- заявил он.
При этом четверо из них находятся в тяжелом состоянии, есть один ребенок, сообщили в Telegram-канале «112».
«4 человека находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет», - следует из сообщения.
Напомним, сегодня вечером в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петебурге, где проходил творческий вечер военного корреспондента и известного блогера Владлена Татарского, произошел взрыв. Работу спецслужб и помощь пострадавшим курирует глава города Александр Беглов.