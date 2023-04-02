Организаторы встречи с военкором Татарским рассказали о мерах безопасности

На данный момент организаторы творческого вечера с военкором сотрудничают с правоохранительными органами.

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Организаторы творческого вечера с военным корреспондентом Владленом Татарским заявили, что принимали определенные меры безопасности, и меры были соблюдены - но их, очевидно, оказалось недостаточно.

«Сейчас мы сотрудничаем с правоохранительными органами и надеемся, что все виновные пронесут наказание», - написали в своем Telegram-канале организаторы мероприятия.

Вход на мероприятие был свободным - попасть на встречу с военкором мог любой желающий. По данным СМИ, посетителей кафе не осматривали и не обыскивали.

Напомним, что вечером в кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. В результате трагедии погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В Министерстве внутренних дел России подтвердили гибель военкора. Также сообщалось о 16 пострадавших в результате взрыва. Губернатор Северной столиц России Александр Беглов взял под свой личный контроль работу спецслужб на месте трагедии.