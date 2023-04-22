Захарова призвала министра обороны ФРГ запомнить свои слова о приемлемости ударов по РФ

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Министру обороны Германии Борису Писториусу следует запомнить свои слова о приемлемости ограниченных ударов ВСУ по территории России. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Все запомнили? «Ограниченные удары - приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение», - написала она в своем Telegram-канале.

Захарова также поинтересовалась, что не являются ли взрывы на «Северном потоке» «приемлемой тактикой ограниченных ударов» для уничтожения важного для Германии инфраструктурного проекта.

«Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло? Хотелось бы ясности», - заключила представитель МИД.

Ранее Писториус заявил, что считает нормальным гипотетическое проведение военных операций Украиной на территории России. В то же время он уточнил, что это «нормально» до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы.