В Минобороны ФРГ одобрили проведение военных операций киевского режима на территории РФ
Министр обороны Германии Борис Писториус счел нормальным гипотетическое проведение военных операций Украиной на территории России. Он заявил об этом в эфире телеканала ZDF.
«Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения. Но до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы», - сказал Писториус.
Он добавил, что еще рано принимать решение о приеме Украины в Евросоюз или НАТО. По его словам, такие соглашения нельзя заключать из одной только солидарности - необходимо дождаться окончания боев.
Также сообщается, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу согласны с членством Украины.