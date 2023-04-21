В Минобороны ФРГ одобрили проведение военных операций киевского режима на территории РФ

Министр обороны Германии заявил, что считает нормальным, если Украина продвинется на территорию России, чтобы отрезать пути снабжения.

© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, GlobalLookPress

Министр обороны Германии Борис Писториус счел нормальным гипотетическое проведение военных операций Украиной на территории России. Он заявил об этом в эфире телеканала ZDF.

«Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения. Но до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы», - сказал Писториус.



Он добавил, что еще рано принимать решение о приеме Украины в Евросоюз или НАТО. По его словам, такие соглашения нельзя заключать из одной только солидарности - необходимо дождаться окончания боев.

Также сообщается, что генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу согласны с членством Украины.