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Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о теракте на «Северных потоках»

Сергей Лебедев
16:07 22.03.2023
Журналист отмечает, что нет данных о том, знал ли немецкий канцлер заранее о диверсии.
Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о теракте на «Северных потоках»
© Фото: Florian Gaertner, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
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Немецкий канцлер Олаф Шольц с прошлой осени помогает США скрыть информацию о теракте на «Северных потоках». Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

«Шольц явно с прошлой осени замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции в Балтийском море», - написал Херш.

Недавно журналист подтвердил, что все написанное им о взрыве газопровода является реальной историей. Она подтверждена документами и источниками в спецслужбах. По словам Херша, водолазы ВМС США прикрепили взрывные устройства к газопроводу «Северный поток» по приказу президента США, а план подрыва разработали в ЦРУ с санкции Джо Байдена.

Напомним, 8 февраля журналист обнародовал итоги расследования теракта и привел данные о том, что бомбы под ниткой газопровода в море заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов во время учений Baltops в июне 2022 года. Позже в западных СМИ появилась информация о том, что за атакой на трубопроводы стоит некая проукраинская группировка.

Владимир Путин назвал «полной чушью» данные утверждения. По его словам, теоретически в произошедшем заинтересованы США, чтобы прекратить подачу энергоносителей из России на европейский рынок и поставлять объемы своего сжиженного газа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что настоящие авторы теракта при помощи «вбросов» про проукраинскую группировку намерены отвлечь внимание. Аналогичного мнения придерживается и Сеймур Херш.

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