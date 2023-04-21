Посол КНР во Франции: США не хотят прекращения конфликта на Украине

По его словам, желание начать переговоры есть в Москве и в Киеве, но Вашингтон и НАТО продолжают накачивать Украину оружием.

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В Вашингтоне нет заинтересованности остановить конфликт на Украине, заявил посол КНР во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI. По его словам, желание начать переговоры есть у РФ, в Киеве тоже выражают такую готовность.

Но американцы не хотят прекращения боевых действий, а члены НАТО продолжают накачивать Украину вооружениями, сказал китайский дипломат.

Ранее посол Китая в Евросоюзе Фу Цун также заявлял, что США не хотят прекращения конфликта на Украине. По словам дипломата, те страны, которые продают большое количество оружия, выигрывают продолжения боевых действий.

США на уходящей неделе объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов. С февраля 2022 года страны НАТО предоставили Киеву более 150 млрд евро на разные нужды, включая 65 млрд евро военной помощи, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг. Сейчас, по его словам, в Североатлантическом альянсе обсуждают поставки Украине самолетов.