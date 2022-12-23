Посол КНР заявил, что США получают выгоду от ситуации на Украине

Он заверил, что Китай, в свою очередь, собирается сделать все возможное, чтобы добиться прекращения боевых действий.

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Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун заявил, что США выгоден конфликт на Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию South China Morning Post.

В то же время Фу Цун заверил, что целью КНР является прекращение вражды. Китай, по его словам, сделает все, что в его силах, чтобы остановить боевые действия.

«Важнее всего остановить боевые действия, прекратить огонь, чтобы спасти жизни, и мы сделаем все возможное, чтобы этого добиться. Мы знаем, что некоторые страны или некоторые люди в определенных странах не хотят видеть прекращения вражды. Мы не считаем, что это правильно» , - подчеркнул он.

Вашингтон, отметил китайский дипломат, извлекает выгоду из кризиса в Европе и поставок оружия Киеву.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский приехал в Соединенные Штаты с визитом. Его тепло встретили и пообещали выделить 45 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, однако голосование в Конгрессе по этому поводу состоится только в январе, так что окончательное решение пока неизвестно.