Столтенберг заявил, что союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов

Генсек НАТО отметил, что Варшава уже предоставила Киеву истребители МиГ-29.

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Члены Североатлантического альянса и их союзники ведут переговоры о предоставлении Украине различных типов самолетов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что Варшава уже предоставила Киеву истребители МиГ-29.

«В настоящий момент ведутся переговоры по предоставлению других видов самолетов», - сказал он, выступая перед очередной встречей контактной группы стран - союзниц Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Также генсек заявил о согласии всех членов альянса принять Украину.

Накануне, 20 апреля, Столтенберг посетил Киев. Во время своего визита он пригласил украинского президента Владимира Зеленского на саммит НАТО летом в Вильнюсе. Генсек пообещал, что вопрос о членстве Украины в альянсе будет в повестке саммита.

Также вчера в Кремле напомнили, что Россия проводит военную операцию, в том числе для того, добиться неприсоединения Украины к блоку.