Столтенберг заявил, что союзники по НАТО обсуждают поставки Украине самолетов
Члены Североатлантического альянса и их союзники ведут переговоры о предоставлении Украине различных типов самолетов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он отметил, что Варшава уже предоставила Киеву истребители МиГ-29.
«В настоящий момент ведутся переговоры по предоставлению других видов самолетов», - сказал он, выступая перед очередной встречей контактной группы стран - союзниц Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.
Также генсек заявил о согласии всех членов альянса принять Украину.
Накануне, 20 апреля, Столтенберг посетил Киев. Во время своего визита он пригласил украинского президента Владимира Зеленского на саммит НАТО летом в Вильнюсе. Генсек пообещал, что вопрос о членстве Украины в альянсе будет в повестке саммита.
Также вчера в Кремле напомнили, что Россия проводит военную операцию, в том числе для того, добиться неприсоединения Украины к блоку.