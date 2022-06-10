Миллиардные контракты: какие компании заработают на поставках вооружений Киеву

Обязательства стран НАТО по поставкам военного оборудования для украинских формирований оцениваются в восемь миллиардов долларов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Volodymyr Tarasovukrinform Keystone Press Agency Globallookpress

Восемь миллиардов долларов. В такую сумму оцениваются обязательства стран НАТО по поставкам военного оборудования для украинских формирований. Более половины - вложения со стороны США. Об этом сообщает канал Sky News. Большинство западного оружия, поступающего на Украину, это из ранее сформированных запасов стран, участвующих в оказании такой помощи Киеву. И эти запасы придется восполнять, а это значит - военные корпорации смогут на этом прилично заработать.

Ракета за 78 тысяч долларов и 100 тысяч - пусковая установка для нее - из этих слагаемых формируется стоимость комплекса «Джавелин». Американские компании Raytheon и Lockheed Martin отправили на Украину 6 с половиной тысяч таких комплексов.





Кроме того, чтобы пополнить запасы переносных зенитных комплексов «Стингер», также поставленные Киеву, Raytheon получила контракт с Пентагоном на 625 миллионов долларов.

А Lockheed Martin сможет рассчитывать на приличную прибыль в случае отправки на Украину реактивных систем HIMARS, а также именно эта корпорация производит системы M270, поставленные Киеву Лондоном.

Семьсот дронов-камикадзе «Свитчблейд» для ВСУ произведены еще одной американской компанией - это AeroVironment.



На патронах для стрелкового оружия, а также гаубицах и противотанковых комплексах «Милан», заработает британская Британская компания BAE Systems.

Французская военно-промышленная группа Thales получит прибыль от поставок противотанковых комплексов NLAW. Их выпускает в том числе и завод компании в Бэлфасте и таких ПТРК по 40 тысяч долларов за штуку Британия отправила на Украину не менее пяти тысяч.

Германские производители оружия также не остались в стороне. В частности компания Dynamit Nobel. Ее гранатометов Panzerfaust 3 и MATADOR Берлин поставил Киеву более восьми тысяч штук.