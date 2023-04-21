Италия заморозила активы и имущество Артема Усса

Как сообщает итальянская газета Il Messaggero, речь идет о небольшой вилле и активах на сумму около 160 тысяч евро.

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Итальянские власти заморозили активы сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема. Об этом сообщает местная газета Il Messaggero.

По данным издания, речь идет о небольшой вилле и активах на сумму около 160 тысяч евро.

Накануне глава итальянского Минюста Карло Нордио заявил, что страна планирует заморозить активы и имущество Усса-младшего после его побега из-под домашнего ареста.

О побеге Артема Усса стало известно 23 марта, по предположениям итальянских СМИ, сын экс-главы Красноярского края сбежал по поддельным документам на частном самолете. За два дня до побега суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. В Соединенных Штатах его обвиняют в уклонении от введенных санкций и отмывании денег.