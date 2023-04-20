Италия планирует заморозить имущество Артема Усса после его побега из страны
Италия заморозит активы и имущество сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема после его побега из-под домашнего ареста. Об этом заявил глава итальянского Минюста Карло Нордио.
«Ведется проверка по факту включения Артема Усса в список для активации процедуры замораживания активов», - цитирует РИА Новости заявление министра.
О том, что Усс-младший исчез из охраняемой полицейскими квартиры в Италии, стало известно 23 марта.
В начале апреля он самостоятельно явился в Следственный комитет РФ и объяснил свой поступок недоверием к итальянскому правосудию.
Напомним, Артем Усс был арестован в аэропорту Милана 17 октября, более месяца провел в тюрьме, после чего был помещен под домашний арест. Спустя некоторое время итальянские власти одобрили его экстрадицию в США, где Усса подозревают в отмывании денег и уклонении от санкций.