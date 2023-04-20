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Италия планирует заморозить имущество Артема Усса после его побега из страны

Ян Брацкий
17:37 20.04.2023
О побеге Артема Усса из-под домашнего ареста стало известно 23 марта, по предположениям итальянских СМИ, сын губернатора Красноярского края сбежал по поддельным документам на частном самолете.
Италия планирует заморозить имущество Артема Усса после его побега из страны
© Фото: Cecilia Fabiano, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Италия заморозит активы и имущество сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема после его побега из-под домашнего ареста. Об этом заявил глава итальянского Минюста Карло Нордио.

«Ведется проверка по факту включения Артема Усса в список для активации процедуры замораживания активов», - цитирует РИА Новости заявление министра.

О том, что Усс-младший исчез из охраняемой полицейскими квартиры в Италии, стало известно 23 марта.

В начале апреля он самостоятельно явился в Следственный комитет РФ и объяснил свой поступок недоверием к итальянскому правосудию.

Напомним, Артем Усс был арестован в аэропорту Милана 17 октября, более месяца провел в тюрьме, после чего был помещен под домашний арест. Спустя некоторое время итальянские власти одобрили его экстрадицию в США, где Усса подозревают в отмывании денег и уклонении от санкций.

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