В стране и мире Италия планирует заморозить имущество Артема Усса после его побега из страны Ян Брацкий О побеге Артема Усса из-под домашнего ареста стало известно 23 марта, по предположениям итальянских СМИ, сын губернатора Красноярского края сбежал по поддельным документам на частном самолете. © Фото: Cecilia Fabiano, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Италия заморозит активы и имущество сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема после его побега из-под домашнего ареста. Об этом заявил глава итальянского Минюста Карло Нордио. «Ведется проверка по факту включения Артема Усса в список для активации процедуры замораживания активов», - цитирует РИА Новости заявление министра. О том, что Усс-младший исчез из охраняемой полицейскими квартиры в Италии, стало известно 23 марта. В начале апреля он самостоятельно явился в Следственный комитет РФ и объяснил свой поступок недоверием к итальянскому правосудию. Напомним, Артем Усс был арестован в аэропорту Милана 17 октября, более месяца провел в тюрьме, после чего был помещен под домашний арест. Спустя некоторое время итальянские власти одобрили его экстрадицию в США, где Усса подозревают в отмывании денег и уклонении от санкций. Экспертное мнение и аналитика