Политолог Колташов: Киев может устроить в посольстве РФ «цирк» со спецназом СБУ

Украинские силовики могут действовать в здании российской дипмиссии под лозунгом «Получай, Москва».

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Политолог Василий Колташов в беседе со «Звездой» заявил, что украинские власти могут использовать ситуацию с разрывом земельного договора с российским посольством для того, чтобы отвлечь внимание на события вокруг Киево-Печерской лавры и захвата церквей.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что горсовет разорвал договор об аренде земли с российской дипмиссии. По словам Кличко, горсовет попросил правительство, чтобы имущество было передано в собственность Украины.

По мнению Колташова, украинские власти могут устроить «цирк с конфискацией» имущества дипмиссии, выставить происходящее, как важное событие.

«Можно снять настоящий ролик, как спецназ СБУ в масках окружает это пустое посольство...Все под лозунгом “Получай, Москва”», - сказал эксперт.

Однако, считает Колташев, для Москвы этот разрыв договора не играет большой роли - дипломатов там нет давно, они были эвакуированы еще в феврале прошлого года.

Сегодня в Кремле отреагировали на действия Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в Москве под зданием украинской дипмиссии тоже есть земля, поэтому будут приниматься соответствующие меры.