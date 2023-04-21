Политолог Колташов: Киев может устроить в посольстве РФ «цирк» со спецназом СБУ
Политолог Василий Колташов в беседе со «Звездой» заявил, что украинские власти могут использовать ситуацию с разрывом земельного договора с российским посольством для того, чтобы отвлечь внимание на события вокруг Киево-Печерской лавры и захвата церквей.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что горсовет разорвал договор об аренде земли с российской дипмиссии. По словам Кличко, горсовет попросил правительство, чтобы имущество было передано в собственность Украины.
По мнению Колташова, украинские власти могут устроить «цирк с конфискацией» имущества дипмиссии, выставить происходящее, как важное событие.
«Можно снять настоящий ролик, как спецназ СБУ в масках окружает это пустое посольство...Все под лозунгом “Получай, Москва”», - сказал эксперт.
Однако, считает Колташев, для Москвы этот разрыв договора не играет большой роли - дипломатов там нет давно, они были эвакуированы еще в феврале прошлого года.
Сегодня в Кремле отреагировали на действия Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в Москве под зданием украинской дипмиссии тоже есть земля, поэтому будут приниматься соответствующие меры.