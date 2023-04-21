Песков в ответ на решение Киева напомнил, что в Москве под зданием посольства Украины тоже есть земля

Ранее городской совет Киева разорвал договор об аренде земли с российской дипмиссией. Имущество попросили передать в собственность Украины.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на решение киевского горсовета напомнил, что в Москве под зданием украинской дипломатической миссии тоже есть земля.

«Здесь же тоже есть земля под посольством Украины. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься», - сказал представитель Кремля.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что городской совет аннулировал договор об аренде земли с российским диппредставительством.

Градоначальник добавил, что горсовет обратился в правительство с просьбой передать эту территорию в собственность страны.

Изначально такое решение относительно посольства РФ в Киеве предложили в партии «Слуга народа».