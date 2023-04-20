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Киевский горсовет разорвал договор об аренде земли с посольством России. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кроме того, он добавил, что горсовет обратился в правительство страны с просьбой передать имущество российского дипломатического представительства в собственность Украины.

О планах Киева разорвать договор аренды земли с дипмиссией РФ Кличко сообщил сегодня, 20 апреля. Он назвал это решение единодушным.

Изначально с предложением расторгнуть соответствующий договор с российским посольством выступила партия «Слуга народа».