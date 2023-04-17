Курс на уничтожение: как Киев ведет войну против православия

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В Страстную неделю стало окончательно ясно, что Киев развязал настоящую войну против Украинской Православной Церкви. В преддверии Светлого Воскресенья Христова не осталось сомнений в том, что это война против Веры.

В понедельник националисты стеной пошли на верующих, совершавших крестный ход. Радикалы буквально напали на торжественную процессию. На благословения со стороны верующих они отвечали оскорблениями и попытками спровоцировать конфликт.

В Чистый четверг некие украинские патриоты, ведомые киевским режимом, пришли под стены Лавры. Очередная попытка выселить монахов из обители. Верующие в ответ попытались вручить им веники, чтобы пришедшие принесли хоть какую то пользу.

Прихожанам устраивают «коридоры позора». В Тернополе идущим на службу православным пришлось буквально проходить сквозь разномастный строй радикалов, которых специально привезли туда автобусами. Приверженцы киевского режима осыпали верующих угрозами и оскорблениями.

Но проклятиями и угрозами дело уже не ограничивается. Озверевшие националисты открыто занимаются террором. В Хмельницкой области радикалы штурмуют местный храм и открыто угрожают защитникам убийством. А в Черновцах националисты прямо на улице избили епископа Ивано-Франковского Никиту. Полиция режима никак не комментирует это происшествие и можно быть уверенным, что и в дальнейшем ни реакции ни комментариев так и не последует. Киевский режим взял курс на уничтожение.

Гонения на православных - новая официальная политика Киева. На неделе новым исполняющим обязанности генерального директора заповедника «Киево-Печерская лавра» назначен откровенный националист, создатель нацистского батальона «Хортицкий полк» Максим Остапенко. Более того, в канун Святой Пасхи режим Зеленского запретил канонической церкви проводить богослужения. Пасхальные службы совершит только раскольническая церковь - в режиме онлайн. Киев прикладывает все усилия, чтобы в праздничные дни люди не смогли обратиться к церкви. На неделе украинский суд арестовал Митрополита Черкасского Феодосия на два месяца - так же, как до этого арестовали и наместника лавры Павла.

«Прокурор с некоторым сарказмом сказал об атаке на православную церковь украинскую сегодня. Атака есть. Все, кто смотрит телевизор, прекрасно это понимают. Атака есть. И уголовное дело против меня это лишь звено в этой атаке. Посмотрите, что происходит на протяжении последних недель: на Западной Украине силовые захваты кафедрального собора. Львов Хмельницкий, старый Константинов, Шепетовка, Каменец-Подольский, Белая церковь, Черкассы, Мирный район», - заявил Феодосий.

И при этом киевский режим готовится к своей, богохульной Пасхе. На линии соприкосновения националисты вместо пасхальных яиц раскрашивают гранаты, извращая этим сакральную традицию. Красное пасхальное яйцо - это символ воскресения и жизни. А расписанные националистами гранаты, как и сам киевский режим, могут нести только смерть.

Но киевский режим не только оскверняет и извращает саму суть сакральных символов веры. Он буквально уничтожает и сами церкви и храмы. В Донбассе святыни стали не только центрами притяжения для верующих, но и центрами распределения гуманитарной помощи. И Киев с остервенением регулярно наносит удары именно по ним.

«Во время самого конфликта повреждено более 70 храмов, либо повреждено, либо уничтожено окончательно. Есть погибшие священнослужители, есть погибшие прихожане. Но, несмотря на все это, службы в храмах все равно продолжаются, идут», - заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Все это - и поругание символов и гонения на верующих, и уничтожения храмов - не оставляют сомнений в том, куда ведет Украину киевский режим.

«То, что сейчас происходит на Украине, на самом деле, это во многом отступление от истинного Бога, вследствие отступление Бога. И продолжающийся захват раскольниками храмов Русской православной церкви это ведь не просто какое-то имущество и спор. Спор идет о том, где церковь. Дело дьявольское. Захват храмов дело дьявольское изгнание ближних. Вот те дикие крики проклятья, которым сопровождают и бегущих на молитву мирных верующих людей», - заявил протоиерей Александр Тимофеев .

В самые страшные моменты верующие всегда обращались к Богу. Так происходит и сейчас. И, похоже, что чаша терпения господня переполнена. Согласно пророчеству, когда в Лавре и святых местах начнется беснование - Днепр выйдет из берегов. И пророчество, судя по всему, начало сбываться. В субботу Киев буквально начал уходить под воду. Днепр, согласно пророчеству, уже затопил большинство набережных.

Раскольников и хулителей истиной веры уже начала настигать божья кара. В ДТП погиб Владимир Стретович. Ровно за день до своей смерти он возглавлял рейдерский захват одного из православных храмов. А в селе Липовец, Киевской области божье воздаяние не стало долго ждать. Во время столкновения с прихожанами один из атакующих вырвал из рук священника крест, и бросил его на землю. После этого ему моментально стало плохо. Попытки откачать нападавшего на храм потерпели неудачу.

Похоже, что сам Бог пытается наказать киевский режим, который ведет свой народ по ложному пути. Смерти раскольников должны обратить Украину на путь истинный. В противном случае мы, вероятно, увидим, как этот список будет пополняться день ото дня.

«Подобного рода историй за 2 000 лет существования церкви было достаточно много. Мы знаем их из многочисленных житий святых. Но опять же, все они имели один и тот же смысл. Разуметь как можно большее количество людей. Господь всех их хотел спасти. Но вот если человек не воспользовался, не взял за протянутую руку Божью, тогда он Богом уже оставляется навсегда», - заявил Тимофеев.

Прихожане храмов украинской православной церкви, которые продолжают посещать службы, несмотря на гонения и реальную угрозу жизни показывают свою несгибаемую веру. Ну а киевский режим продолжает отдаляться от церкви.

«В это время сатанизм дикого Запада, который, к сожалению, победил на Украине, давно уже сделал эту войну не просто войной Украины, России. Коллективного Запада и России, а просто войной между добром и злом, в которой мы просто не можем не победить», - заявил Гагин.

И наша победа неизбежна. Так же, как непреклонна вера всех православных в победу добра. Несгибаемый Донбасс, празднующий Светлое Христово Воскресенье несмотря на постоянные обстрелы киевских безбожников - тому подтверждение.