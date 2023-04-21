В Кремле заявили, что НАТО продолжает линию на поглощение Украины

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В Кремле заявили о продолжении линии на поглощение Украины со стороны НАТО. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя заявление Столтенберга о том, что все союзники по НАТО согласны с членством Украины в альянсе, он заметил, что НАТО продолжает проявлять агрессивную сущность, о которой в России говорили и раньше, до начала специальной военной операции.

«И все это лишний раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента о начале этой операции. Исходя из интересов Российской Федерации и необходимости обеспечения ее безопасности», - подчеркнул Песков, общаясь с журналистами.

Дмитрий Песков отметил, что России приходится иметь дело с агрессивным блоком, который рассматривает ее как противника и посягает на безопасность РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что слова Путина о возможности использования Военно-морского флота на разных направлениях обусловлены неспокойным окружением России.