Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с членством Украины в альянсе

Накануне Зеленский выразил надежду на начало новой главы в отношениях между НАТО и Украиной после приезда Столтенберга.

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Все союзники по НАТО солидарны с тем, что Украина должна вступить в блок. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В минувший четверг, 20 апреля, он приехал в Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Тогда он выразил надежду на то, что приезд Столтенберга является символом наступления новой главы в отношениях между Украиной и НАТО.

Как сообщил Столтенберг, государства - участники альянса обсудят в Рамштайне вариант передачи киевскому режиму различных типов самолетов.