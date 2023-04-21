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Доктор наук Рогулев: одобрение боев за пределами зоны СВО внутриполитично для ФРГ

Тимур Шерзад
15:18 21.04.2023
Юрий Рогулев заметил, что министр обороны Германии пытается быть «святее римского папы», чтобы набрать внутриполитические очки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Sebastian Gollnow, dpa, GlobalLookPress
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Доктор исторических наук Юрий Рогулев в беседе со «Звездой» охарактеризовал как внутриполитическое высказывание министра обороны ФРГ Бориса Писториуса насчет «нормальности» боевых действий на «старых» территориях России

По словам эксперта, в Германии политическая картина напоминает американскую с ее хаосом и противоречиями. Традиционные политические силы сокращают влияние, выдвигаются новые политические партии, например леволиберальные радикалы «Зеленые».

«Это все высказывания, они внутриполитический характер носят. Социал-демократы все-таки проигрывают. А Писториус, который представитель социал-демократов, пытается святее римского папы выглядеть, политические очки заработать. Это не первое его высказывание такое», - заметил Рогулев. 

При этом, по словам Юрия Рогулева, с практической точки зрения все это мало что меняет, потому что у Германии все равно нет дальнобойных вооружений. Дать их могут только Соединенные Штаты.

«Лаять-то он лает, а кусать уже не может. В этом смысле это пустые слова», - сказал эксперт. 

Тем временем генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники по альянсу обсуждают поставки Украине самолетов. А в Кремле констатировали, что НАТО продолжает линию на поглощение Украины.

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