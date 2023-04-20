Евменов: новейшая техника показала свою надежность в ходе внезапной проверки ТОФ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Министерство обороны РФ

Новейшая военная техника показала свою высокую надежность в ходе внезапной проверки готовности сил Тихоокеанского флота, сказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

«Сейчас мы как раз находимся в активной фазе [учений]. Самая новейшая техника, новейшие корабли, подводные лодки, самолеты - показали свою высокую надежность. А личный состав показывает профессиональное мастерство», - сказал он.

По словам Евменова, учения такого масштаба проводятся впервые - когда внезапная проверка была неожиданностью не только для проверяемых, но и для штаба руководства.

Внезапная проверка готовности сил Тихоокеанского флота проводится по решению президента РФ Владимира Путина с 14 апреля. Она проходит в три этапа: полная боевая готовность, затем - занятие районов учебных позиций, и практические действия сил и войск флота.

К учениям привлечены надводные силы флота, авиация, подводные лодки. Стратегические ракетоносцы Ту-95 выполнили полет над Беринговым и Охотским морями. Корабли и авиация применяют главные артиллерийские калибры, системы ПВО и противолодочные ракетные комплексы.