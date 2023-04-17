Симфония громовых залпов: как корабли и авиация проходят внезапную проверку Тихоокеанского флота

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Когда Тихоокеанский флот получает команду на боевые стрельбы, главное - не оказаться в зоне поражения ракетных, артиллерийских и авиаударов. Это не просто учебная тревога, а проверка полной боевой готовности сил к защите и обороне наземных, воздушных и морских границ. Очередной пакет с приказом по внезапной проверке боеготовности вскрыт, нужно как можно быстрее выйти из порта.

Фрегат «Маршал Шапошников» выходит из бухты Золотой Рог. Главная и важнейшая задача - выйти в открытое море, чтобы избежать массированного удара условного противника, в район рассредоточения кораблей.

Корабль набирает полный ход, скорость почти на пределе возможностей двигателей. Фрегат на некоторых участках делает более 25 узлов - это почти 50 километров в час даже при волнении на море. Постепенно корабли выстраиваются в ордер, над которым непрерывно курсируют сразу пять вертолетов обеспечения и прикрытия. Основная работа на этом этапе учений - у противолодочных Ка-27.

Корабли входят в зону проведения стрельб. По левому и по правому борту фрегата «Маршал Шапошников» - порядка полутора десятков кораблей разных классов, в том числе несколько подводных лодок.

Масштаб действительно впечатляет. Корабли около часа идут единым строем, с воздуха такой картине позавидовал бы и самый прославленный художник-маринист Иван Айвазовский. Но при входе в район проведения стрельб они внезапно перестраиваются.

Поступили новые вводные и съемочная группа «Звезды» перебрасывается с фрегата «Маршал Шапошников» на большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» на корабельном вертолете Ка-27. В этом и состоит вся суть внезапной проверки боеготовности: ситуация может измениться в любую секунду и следует быть готовым к этим изменениям.

Начинается настоящий морской бой, пусть и с условным противником. И «Маршал Шапошников», и «Адмирал Пантелеев» снарядов и ракет не жалеют.

Работают почти одновременно и главные артиллерийские калибры, и системы ПВО, и противолодочные ракетные комплексы. Расчеты БЧ-2 - ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей предельно сконцентрированы. Случайных людей здесь нет. Все, в хорошем смысле, фанаты своего дела.

«Для меня это интерес, во-первых. Я этому учился пять лет, преподаватели учили меня. Интерес. Но я был к этому готов, потому что мы постоянно проходим боевую подготовку согласно планам и отрабатываем все элементы как на практике, так и в теории», - рассказывает командир артиллерийской батареи фрегата «Маршал Шапошников» Богдан Остапюк.

Впрочем, готовы были и все остальные. Но пока главные в море - артиллеристы. Затем в дело вступает постановщик помех ПК-2.

Залпы противолодочных глубинных бомб. Следом «заговорили» и другие системы вооружения кораблей. В бой вступает расчет зенитной артустановки АК-630 - это пять тысяч выстрелов в минуту, разрывающие как надводную, так и воздушную цели.

Моряки-тихоокеанцы множество раз отрабатывали совместные действия на самых разных учениях, как внутри флота, так и на международных. Но сегодня - совершенно другой уровень работы.

«Ну, конечно, внезапно. Как правило, у нас идут плановые мероприятия, но в любом случае мы всегда готовы к любым вводным, и готовы их решать», - комментирует командир ракетно-артиллерийской боевой части фрегата «Маршал Шапошников» Андрей Айметов.

Это абсолютно точно не конец внезапной проверки возможностей Тихоокеанского флота. Впереди еще масса мероприятий боевого слаживания с привлечением морской авиации и береговых войск.