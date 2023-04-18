Ту-95 выполнили полет над Беринговым и Охотским морями в рамках внезапной проверки ТОФ
В ходе патрулирования была проведена дозаправка топливом ракетоносцев в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над Беринговым и Охотским морями в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает Министерство обороны РФ.
В российском оборонном ведомстве сопроводили сообщение видеокадрами того, как самолеты выполняли задачи. Во время полета Ту-95МС выполнили дозаправку в воздухе. В качестве воздушного танкера использовался самолет-заправщик Ил-78.
В ходе проверки экипажи ракетоносцев продолжат проведение воздушного патрулирования и других районов.
Ранее Минобороны сообщило, что противолодочные самолеты Ту-142 провели тренировку по поиску и слежению за подлодками в ходе внезапной проверки.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.