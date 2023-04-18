Ту-95 выполнили полет над Беринговым и Охотским морями в рамках внезапной проверки ТОФ

В ходе патрулирования была проведена дозаправка топливом ракетоносцев в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над Беринговым и Охотским морями в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает Министерство обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве сопроводили сообщение видеокадрами того, как самолеты выполняли задачи. Во время полета Ту-95МС выполнили дозаправку в воздухе. В качестве воздушного танкера использовался самолет-заправщик Ил-78.

В ходе проверки экипажи ракетоносцев продолжат проведение воздушного патрулирования и других районов.

Ранее Минобороны сообщило, что противолодочные самолеты Ту-142 провели тренировку по поиску и слежению за подлодками в ходе внезапной проверки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.