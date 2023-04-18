Армия Армия Армия

Ту-95 выполнили полет над Беринговым и Охотским морями в рамках внезапной проверки ТОФ

10:25 18.04.2023
В ходе патрулирования была проведена дозаправка топливом ракетоносцев в воздухе от самолета-заправщика Ил-78.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили полет над Беринговым и Охотским морями в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает Министерство обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве сопроводили сообщение видеокадрами того, как самолеты выполняли задачи. Во время полета Ту-95МС выполнили дозаправку в воздухе. В качестве воздушного танкера использовался самолет-заправщик Ил-78.

В ходе проверки экипажи ракетоносцев продолжат проведение воздушного патрулирования и других районов.

Ранее Минобороны сообщило, что противолодочные самолеты Ту-142 провели тренировку по поиску и слежению за подлодками в ходе внезапной проверки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:38 В стране и мире
Начальник управления ЖКХ Оренбурга задержан после гибели мальчика от стаи собак
09:07 Армия
Видео
В Кремле заявили, что визит Путина в Херсонскую область и ЛНР не готовился заранее
08:24 Армия
статья
Вертолеты Ка-27ПЛ помогли потопить «вражескую» подлодку в ходе проверки ТОФ
06:31 Армия
Видео
Штурмовики рассказали об атаках на позиции противника в зоне СВО
05:08 В стране и мире
Маск рассказал о разработчиках «цифрового бога»
Популярное
Видео
Путин в штабе «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
Видео
«Позади нас семьи и память наших предков»: боец ВС РФ объяснил, почему пошел на службу по контракту
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
ТАСС: Костомарову перед протезированием проведут несколько операций
Песков ответил на вопрос о приговоре в 25 лет колонии Кара-Мурзе*
Видео
При взлете самолета L-410 в Якутске сломалось шасси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.