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Ракетный катер «Р-298» поразил цель крылатой ракетой «Москит» в Охотском море

Дмитрий Трунов
05:22 20.04.2023
Стрельба проводилась в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Экипаж ракетного катера «Р-298» Приморской флотилии разнородных сил ТОФ провел стрельбу крылатой ракетой «Москит» по морской цели в акватории Охотского моря. Пуск ракеты проводился в рамках 3-го этапа проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота с фактическим применением корабельного вооружения.

Личный состав ракетного катера получил задачу отработать действия при выходе в ракетную атаку с выполнением ракетной стрельбы. В роли корабля условного противника использовали морской щит-мишень.

Экипаж ракетного катера «Р-298» точно поразил цель ракетой «Москит» на расстоянии около 70 километров.

Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали более 20 кораблей и судов обеспечения, которые закрывали район, а также самолеты морской авиации ТОФ.

Внезапная проверка боеготовности сил Тихоокеанского флота проводится по решению президента России Владимира Путина. В ходе проверки ракетные катера Приморской флотилии разнородных сил в составе ракетной катерной ударной группы действовали в общей группировке кораблей и подводных лодок ТОФ.

Ранее в Тихий океан в рамках внезапной проверки вышли атомные подводные лодки ТОФ. На Камчатке и Курилах развернули береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Кроме того, Ту-95 выполнили полет над Беринговым и Охотским морями.

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