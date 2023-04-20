Ракетный катер «Р-298» поразил цель крылатой ракетой «Москит» в Охотском море
Экипаж ракетного катера «Р-298» Приморской флотилии разнородных сил ТОФ провел стрельбу крылатой ракетой «Москит» по морской цели в акватории Охотского моря. Пуск ракеты проводился в рамках 3-го этапа проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота с фактическим применением корабельного вооружения.
Личный состав ракетного катера получил задачу отработать действия при выходе в ракетную атаку с выполнением ракетной стрельбы. В роли корабля условного противника использовали морской щит-мишень.
Экипаж ракетного катера «Р-298» точно поразил цель ракетой «Москит» на расстоянии около 70 километров.
Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали более 20 кораблей и судов обеспечения, которые закрывали район, а также самолеты морской авиации ТОФ.
Внезапная проверка боеготовности сил Тихоокеанского флота проводится по решению президента России Владимира Путина. В ходе проверки ракетные катера Приморской флотилии разнородных сил в составе ракетной катерной ударной группы действовали в общей группировке кораблей и подводных лодок ТОФ.
Ранее в Тихий океан в рамках внезапной проверки вышли атомные подводные лодки ТОФ. На Камчатке и Курилах развернули береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Кроме того, Ту-95 выполнили полет над Беринговым и Охотским морями.