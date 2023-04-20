В СДЭК отказались назвать отправителя странной посылки на имя военкора Исаева

Посылку полностью обследовали. В настоящий момент опасности для работников и клиентов СДЭК нет.

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В СДЭК отказались назвать отправителя посылки, из-за которой оцепили пункт выдачи в Москве. Как объяснил PR-директор компании Михаил Берггрен, эта информация является закрытой.

«Откуда была... не могу сказать... Это тайна отправления. Мы такую информацию не разглашаем», - сказал он.

Берггрен добавил, что посылку полностью обследовали, в ближайшее время ПВЗ восстановит свою работу. В настоящий момент опасности для работников и клиентов СДЭК нет.

В четверг, 20 апреля, на севере Москвы был оцеплен пункт выдачи СДЭК. Всех людей оттуда вывели из-за того, что в одной из посылок была найдена статуэтка. Предполагалось, что внутри бюста может находиться взрывчатка.

Впоследствии оказалось, что посылка была адресована военкору «Звезды» Константину Исаеву. Журналист уже вышел на связь с редакцией.