Получивший анонимную посылку со статуэткой военкор «Звезды» вышел на связь

Посылка на имя корреспондента Константина Исаева пришла ранее в одно из отделений СДЭК в Москве.

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Военный корреспондент «Звезды» Константин Исаев вышел на связь после новостей об анонимной посылке, пришедшей на его имя в одно из отделений СДЭК в Москве. Менее часа назад журналист вернулся из командировки, новости о посылке стали для него сюрпризом.

«Я всегда не чувствую себя в безопасности, работа у меня такая», - коротко пояснил свое отношение к посылке Исаев.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции оцепили отделение СДЭК, в которое пришла коробка на имя корреспондента. Кинологи проверили посылку и пришли к выводу, что она безопасна. Сам Исаев пообещал забрать посылку в ближайшее время, несмотря на то что после долгой разлуки соскучился по жене и детям.